Как отметил Андрей Воробьев, начало учебного года — это всегда «ответственный, очень важный момент, требующий внимания». На этот раз в школы отправятся на 38 тысяч человек больше, чем прежде.

Завтра очень ответственный и важный день — начало учебного года. В школы пойдут уже 950 тысяч детей. Еще около полумиллиона человек пойдут в колледжи, высшие учебные заведения и детские сады. Я обращаю внимание всех глав на контроль качественного начала года Андрей Воробьев.

Губернатор отметил заметный прогресс в качестве образования, несмотря на пандемию. По его словам, «преподаватели большие молодцы, потому что результаты учебного года, несмотря на его специфику, хорошие».

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».

Мы уже приняли решение, что с 1 сентября вся наша начальная школа, а это больше 400 тысяч детишек, будут обеспечены горячим питанием. Спасибо всем, кто добросовестно и вовремя привел в надлежащее состояние пищеблоки. А теперь важно обеспечить качество питания на протяжении всего периода Андрей Воробьев.

Именно для этого, по его словам, привлекли родителей, которые и помогут следить за качеством еды и состоянием столовых. Он подчеркнул: «все должно быть на достойном хорошем уровне».

Готовность новых школ

Воробьев отметил, что сейчас завершается строительство новых школ, которые планируют открыть осенью. Уже идет последние приготовления, а где-то все полностью готово.

По большому счету, все готово — последние приготовления идут. Там, где нужно еще взять, может быть, 5-7-10 дней, ничего страшного нет. Это в Химках, Коломне. Давайте доделаем все на должном уровне, и тогда дети перейдут уже в новые здания Андрей Воробьев.

Кроме того, во все школы уже набрали педагогов. В Подмосковье традиционно приходят работать много новых специалистов.

«Несмотря на то, что мы много школ откроем, а их в этом году 35, все они уже укомплектованы профессиональными кадрами. Но мы и дальше должны заботиться о том, чтобы лучшие учителя работали в Подмосковье. У нас есть уникальные профессионалы, которые дают очень высокие результаты. Они позволяют ребятам реализовывать себя в самых разных направлениях», — рассказал Воробьев.

Он также добавил: очень приятно, что школьники поступают в самые лучшие вузы страны, показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах.