«Гарантированное качество»: более 400 тысяч школьников Подмосковья получат бесплатное питание

Об этом губернатор сказал во время видеоконференции с главами округов и зампредами правительства региона. По словам Андрея Воробьева, сегодня в школах завершают все ремонтные работы и подготовку пищеблоков.

На основании инициативы президента мы ввели бесплатное горячее питание для всех младших школьников — это 409 тысяч ребят. Наша задача — сделать его качественным Андрей Воробьев.

Родители смогут посетить школу и лично попробовать еду, чтобы убедиться в качестве. Поручение подготовить бесплатное горячее и здоровое питание для ребят начальных классов дал президент Владимир Путин в январе этого года.

И мы пригласили родителей поучаствовать в системе контроля. Надеюсь, что с 1 сентября у нас будет система гарантированного качества горячего питания Андрей Воробьев.

В областном Министерстве образования провели перед запуском проекта опрос родителей — спросили, хотели бы они убедиться в качестве школьного питания своих детей. Положительный ответ дали 85% респондентов.

Так, мамы и папы смогут по предварительной записи у классного руководителя или по телефону на сайте учреждения записаться на дегустацию.