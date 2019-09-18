Оценка навыков и знаний. Подмосковные школы примут участие в международном исследовании PISA

Учащиеся подмосковных школ в возрасте 15 лет примут участие в международном исследовании PISA. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

«В этом году учащиеся в возрасте 15 лет 300 подмосковных школ примут участие в международном исследовании PISA. Сейчас идет выборка образовательных учреждений региона», — сказала Ольга Забралова.

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Как отметила первый зампред областного правительства, в исследовании также примут участие 15 тысяч учителей Московской области: по русскому языку, обществознанию, английскому языку и математике.

«Результаты исследования покажут уровень компетенций как ребят, так и педагогов. С помощью системы PISA можно проанализировать изменения, которые происходят в образовательной системе региона, а также выяснить, насколько учащиеся способны применять свои знания в реальной жизни. Это очень ценная информация, которую мы можем использовать для выстраивания парадигмы образования региона на ближайшее будущее», — добавила Забралова.

Программа международной оценки учащихся (PISA) — это трехгодичное международное исследование, целью которого является оценка систем образования во всем мире путем проверки навыков и знаний 15-летних учащихся. В прошлом году в исследовании PISA приняли участие свыше 3,5 тысячи учащихся из 71 школы Подмосковья.