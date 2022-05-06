Подмосковье отправило жителям Донбасса две фуры с 20 тоннами лекарств

Две фуры с 20 тоннами лекарств отправили из Подмосковья в Донбасс. Жители собрали их благодаря акции «Доброе дело». Жаропонижающие и болеутоляющие препараты, антибиотики поступят в медицинские центры ЛДНР.

Лекарства собрали по списку, запрошенному правительствами Донецкой и Луганской народных республик. Это препараты для неотложной и плановой помощи.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, лекарства отправили в фурах с нужным температурным режимом.

Это жаропонижающие и болеутоляющие препараты, антибиотики, препараты для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что все препараты уже доставили в ЛДНР.

По словам министра социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, регион отправил жителям Донбасса уже восемь фур гуманитарной помощи, собранной в рамках акции «Доброе дело».

«Крупы, консервы, средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярия и детские товары, которые собрали наши детки в подмосковных школах вместе с неравнодушными жителями, были доставлены в Донецк, Мариуполь, Ясиноватую и другие населенные пункты», — сообщила она.

Кроме того, детские медицинские центры Донецка и Макеевки получили сладости и игрушки.

Акцию «Доброе дело» инициировали школьники Подмосковья. Она помогла собрать уже свыше 430 тонн гуманитарной помощи.

«Спасибо Подмосковью: детям, взрослым, мамам, папам. Всем, кто нам помогает. Сейчас есть необходимость в перевязочных материалах: марле, бинтах, а также в шовном материале. Когда к нам приходит „гуманитарка“, на упаковках, ящиках — рисунки детские. Мы их аккуратненько снимаем и вывешиваем — у нас в поликлинике вся стена в рисунках», — поделилась медсестра Детского клинического центра в Макеевке Надежда Зиброва.

Адреса всех пунктов сбора гумпомощи в Московской области и подробную информацию о том, чем помочь жителям Донбасса, можно найти на сайте volontermo.ru.