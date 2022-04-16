«Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР

Поддержать детей из Донбасса — цель новой большой акции «Доброе дело» в Подмосковье. Для этого школы открыли центры приема гуманитарной помощи. Ребята собирают канцтовары, рисунки, средства гигиены. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, это объединило все школы региона.

Пункт сбора гуманитарной помощи открыли и в Первомайской школе в Истре. Для этого переоборудовали один из кабинетов.

В основном школьники приносят канцелярские товары, воду, соки, детское питание. Они создают рисунки о мире, любви и дружбе, а затем складывают все это в коробки с гуманитарным грузом.

Источник фото: телеканал «360»

Важно, что у нас во всех школах акция идет, это доброе дело делается. И мы со своей стороны, конечно, все это бережно доставим до тех, кому это очень нужно Андрей Воробьев.

Помимо школьного пункта сбора гуманитарной помощи, в Истре работает еще девять крупных. Там все неравнодушные жители передают жителям Донбасса бытовую технику, одежду, обувь и другие вещи.

Уникальность школьного пункта помощи в том, что его цель — поддержать детей. Их сверстники создают рисунки, плакаты, передают свои игрушки и не только.

Источник фото: телеканал «360»

«Некоторые детки приносят свои любимые игрушки, которые коллекционировали. У нас даже есть живой пример: девочка семи лет пришла в пункт не от школы, но представилась, как ученица лицея. Она пришла с коробкой, оформленной под эту акцию. Вся коробка была разрисована. Девочка сама собирала со школьных обедов сладости», — подчеркнула руководитель штаба волонтеров в Истре Екатерина Екатеринчева.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Истре 283 вынужденных переселенца из Донбасса. Среди них 96 детей. Беженцы живут у друзей, знакомых или родственников.

Я хочу поблагодарить наших ребят. Все, почти миллион наших школьников, обсудили в своей семье, и каждый внес вклад — кто-то скромный, а кто-то щедрый Андрей Воробьев.

Директор Первомайской школы Марина Цыганова рассказала, что ребята из начальных классов приносят, в основном, книги и канцелярию, а из средней — средства гигиены, воду и прочее.

Источник фото: телеканал «360»

«Вы очень рассудительные и делаете очень важные и добрые дела. Я к вам хочу присоединиться и учителей поблагодарить, потому что здесь и в первом, и во втором классах очень добрые отзывы об учителях. Это очень важно, потому что от них очень многое зависит. И в школе, и после школы, потому что учителя, наставники — это бесценно», — отметил губернатор Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Он также напомнил, что кроме школьных пунктов, в регионе продолжают работать волонтерские центры. Их 130 во всех округах Подмосковья. Совместными усилиями с конца февраля на Донбасс было собрано уже почти 900 тонн гуманитарной помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«Спасибо всем нашим неравнодушным жителям — ваша доброта и отзывчивость очень важны для тех, кто сейчас на Донбассе», — подчеркнул Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее глава Московской области предложил всем уполномоченным по правам человека в России подключиться к акции «Доброе дело».