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    16 апреля 2022, 08:29

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР

    Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за помощь детям из Донбасса

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Поддержать детей из Донбасса — цель новой большой акции «Доброе дело» в Подмосковье. Для этого школы открыли центры приема гуманитарной помощи. Ребята собирают канцтовары, рисунки, средства гигиены. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, это объединило все школы региона.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 1

    Пункт сбора гуманитарной помощи открыли и в Первомайской школе в Истре. Для этого переоборудовали один из кабинетов.

    В основном школьники приносят канцелярские товары, воду, соки, детское питание. Они создают рисунки о мире, любви и дружбе, а затем складывают все это в коробки с гуманитарным грузом.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Важно, что у нас во всех школах акция идет, это доброе дело делается. И мы со своей стороны, конечно, все это бережно доставим до тех, кому это очень нужно

    Андрей Воробьев.

    Помимо школьного пункта сбора гуманитарной помощи, в Истре работает еще девять крупных. Там все неравнодушные жители передают жителям Донбасса бытовую технику, одежду, обувь и другие вещи.

    Уникальность школьного пункта помощи в том, что его цель — поддержать детей. Их сверстники создают рисунки, плакаты, передают свои игрушки и не только.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Некоторые детки приносят свои любимые игрушки, которые коллекционировали. У нас даже есть живой пример: девочка семи лет пришла в пункт не от школы, но представилась, как ученица лицея. Она пришла с коробкой, оформленной под эту акцию. Вся коробка была разрисована. Девочка сама собирала со школьных обедов сладости», — подчеркнула руководитель штаба волонтеров в Истре Екатерина Екатеринчева.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в Истре 283 вынужденных переселенца из Донбасса. Среди них 96 детей. Беженцы живут у друзей, знакомых или родственников.

    Я хочу поблагодарить наших ребят. Все, почти миллион наших школьников, обсудили в своей семье, и каждый внес вклад — кто-то скромный, а кто-то щедрый

    Андрей Воробьев.

    Директор Первомайской школы Марина Цыганова рассказала, что ребята из начальных классов приносят, в основном, книги и канцелярию, а из средней — средства гигиены, воду и прочее.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    «Вы очень рассудительные и делаете очень важные и добрые дела. Я к вам хочу присоединиться и учителей поблагодарить, потому что здесь и в первом, и во втором классах очень добрые отзывы об учителях. Это очень важно, потому что от них очень многое зависит. И в школе, и после школы, потому что учителя, наставники — это бесценно», — отметил губернатор Подмосковья.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    Он также напомнил, что кроме школьных пунктов, в регионе продолжают работать волонтерские центры. Их 130 во всех округах Подмосковья. Совместными усилиями с конца февраля на Донбасс было собрано уже почти 900 тонн гуманитарной помощи.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 7Источник фото: телеканал «360»

    «Спасибо всем нашим неравнодушным жителям — ваша доброта и отзывчивость очень важны для тех, кто сейчас на Донбассе», — подчеркнул Воробьев.

    «Бережно доставим тем, кому нужно». Воробьев поблагодарил школьников за помощь детям из ЛДНР | Изображение 8Источник фото: телеканал «360»

    Ранее глава Московской области предложил всем уполномоченным по правам человека в России подключиться к акции «Доброе дело».