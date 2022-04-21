Подмосковье доставило в ДНР медикаменты, включая изделия для хирургии

Московская область собрала медикаменты и медицинские изделия для лечения больных и раненых в Донецке. Это, в частности, аппараты ИВЛ, катетеры, различные растворы. Их доставили с грузом в больницы в рамках акции «Доброе дело».

Первую партию гуманитарной помощи направили в больницу имени Калинина. В этом лечебном учреждении помогают больным, раненым, а также мирному населению, пострадавшему от боевых действий.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть больные с заболеваниями, которые требуют неотложной помощи. В нашей больнице — единственное нейрохирургическое отделение, которое оказывает помощь 24/7 детям, пострадавшим в результате боевых действий», — рассказал «360» заведующий вторым детским нейрохирургическим отделением больницы Калинина Александр Листратенко.

По его словам, медучреждение также помогает детям, поступающим с освобожденных территорий Донбасса. В основном их привозят из Мариуполя, Волновахи и ближайших к Донецку районов.

«Мы сейчас получаем огромное количество гумпомощи из многих лечебных заведений, от волонтеров. Это огромная помощь для нас, и мы благодарны всем за ее оказание», — подчеркнул врач.

Из Подмосковья в ДНР поступили дыхательные контуры, аппараты ИВЛ, шовный материал, пеленки, памперсы, необходимые для дальнейшего ухода за больными, прооперированными.

Источник фото: телеканал «360»

«И физиологические растворы, и плазмозамещающие растворы, и препараты гемостатические, антибактериальные», — добавил Листратенко.

Вместе с грузом, который помогли собрать жители Подмосковья, в Донецк доставили медикаменты, собранные для больниц Минздравом Московской области. Среди привезенной гумпомощи — специализированное детское питание.

Руководитель анестезиологической службы Института неотложной восстановительной хирургии Гусака Олег Демчук рассказал «360», что сейчас особенно важны поставки медицинских изделий для ИВЛ.

«Сегодня мы получаем одноразовые дыхательные контуры для проведения искусственной вентиляции легких. Достаточно высокого качества продукция, необходимая на сегодня для пациентов, которые поступают с минно-взрывными травмами. Эту продукцию доставят в отделение реанимации. Огромнейшее спасибо за своевременную помощь», — отметил Демчук.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее сообщалось, что Подмосковье доставило специальное питание в ДНР для детей с редкой болезнью.