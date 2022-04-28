По разбитым дорогам под угрозой обстрела. Путь гумпомощи из Подмосковья в ДНР

Говорят, что добрые дела надо делать тихо. Однако в случае с доставкой гуманитарной помощи это не так. О том, что она нужна жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, должны знать как можно больше людей. Им важно знать о том, что нужно доставить мирному населению, и быть уверенными в том, помощь дойдет до адресата, несмотря на сложности. Московская область продолжает помогать Донбассу в рамках акции «Доброе дело». Проект предложили школьники и поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подмосковная акция стала доказательством того, что доставить адресную помощь и передать ее из рук в руки, от человека к человеку возможно. И это нужно делать на постоянной основе.

Вся гуманитарная помощь, которую собирают в регионе, сначала попадает в логистический центр в Домодедове. Там волонтеры помогают сортировать продукты, средства гигиены, медикаменты, сладости детское питание и многое другое. Коробки грузят на палеты, а затем ими загружают фуры.

Первая фура «Доброго дела» отправилась в Донбасс 16 апреля. Грузовик сопровождали две машины. Все пассажиры и водители — из Общественной палаты Подмосковья. Чтобы доставить гуманитарную помощь, они взяли отпуск на работе, собственный транспорт и отправились в путь.

На границе сложно обеспечить коридор для фуры, которая везет груз, собранный обычными людьми из России. Чаще всего такие грузы долго стоят на таможне. Согласно закону, есть товары, запрещенные к вывозу, среди них также некоторая медицинская продукция. А упрощенный порядок вывоза можно использовать только при участии МЧС или Минздрава. Но при должных договоренностях с властями ДНР миссия выполнима.

После пересечения границы фура проследовала в населенный пункт Амвросиевка. Ехать большегрузу приходится с безопасной скоростью около 110 километров в час. Кругом поля, а дорога очень часто простреливается.

По приезде в Донецк начинается раздача гуманитарной помощи. Для людей формируют индивидуальные наборы. Гумпомощь направляют и на передовую, и в другие населенные пункты. На линии соприкосновения люди очень ждут любой помощи. Жители рады просто хлебу и воде, потому что даже элементарные продукты достать сложно, магазины не работают, есть перебои с водоснабжением.

Есть города, которые пострадали от обстрелов особенно сильно. В частности, в очень тяжелом положении находится Ясиноватая. Туда тоже доставили гумпомощь, собранную в Московской области. В течение суток по жилым районам этого города ВСУ могут выпустить несколько сотен снарядов.

В Ясиноватой воды нет уже давно. Из-за этого, в частности, нет возможности обрабатывать раны у пострадавших, да и лекарств тоже нет. Поэтому доставка медикаментов, средств для дезинфекции и заживляющих мазей имеет очень большое значение.

«Этот город восемь лет терпит удары от украинской армии. Достаточно много мирного населения здесь погибло. Люди сидят в подвалах все восемь лет, и сейчас продолжаются ожесточенные бои. Линия фронта близко», — сказала координатор гуманитарной программы от Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

Гуманитарные рейсы из Московской области продолжат идти в Донбасс. На этой неделе в ДНР прибыли еще две фуры. Помощь раздали в Донецке, также 1200 наборов раздали жителям Мариуполя.

В общей сложности в рамках акции «Доброе дело» удалось собрать 430 тонн гуманитарной помощи. Помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействованы 1,8 тысячи добровольцев.

Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте «Волонтеров Подмосковья». Там опубликован и полный список необходимых вещей. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах.