После того как Подмосковье запустило акцию «Доброе дело», ее поддержали все областные школы. Инициаторы — сами ученики. Они собирают гуманитарную помощь или пишут письма своим сверстникам из Донбасса. Губернатор Андрей Воробьев в интервью на «России 24» рассказал, что его дети с энтузиазмом подключились к акции.

Цель акции — поддержать детей из ЛДНР. Для этого все школы Подмосковья развернули пункты сбора гуманитарной помощи, рисунков, игрушек и не только.

В акции участвуют сами ученики, родители, педагоги. Андрей Воробьев рассказал, что тоже обсудил «Доброе дело» с детьми за завтраком.

«Мы общались на завтраке, перед школой. Они сказали, что такая акция будет и у них — спросили, что мы можем купить. Самый маленький у нас начал рисовать прежде всего. Те, кто постарше, поехали в магазин — купили какой-то ассортимент. Пусть это будет их личное, я не хочу комментировать его. Но самое главное, что это было от души», — рассказал губернатор Подмосковья.

Он напомнил, что, помимо школьных пунктов сбора помощи, в Подмосковье работают постоянные точки, где жители собирают технику, одежду, обувь и другие вещи, которые отправляют в ЛДНР.

Я не сомневаюсь, что каждый из наших детей запомнит этот свой добрый поступок, поэтому акция так и называется — „Доброе дело“ Андрей Воробьев.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе первые семьи примут под опеку детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.