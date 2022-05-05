Ценят и детские рисунки. Медсестра из Макеевки поблагодарила Подмосковье за «Доброе дело»

В Донбасс приехали еще две фуры с гуманитарной помощью от взрослых и детей из Подмосковья. В рамках проекта «Доброе дело» для помощи жителям ДНР собрали и медикаменты. Медсестра из Макеевки Надежда Зиброва попросила «360» передать слова благодарности всем, кто вызвался помочь.

Надежда Зиброва работает медсестрой детского клинического центра Макеевки. Она приехала на склад, где сегодня разгружали фуры с гуманитарной помощью.

«Спасибо Подмосковью! Деточкам, взрослым, мамам, папам. Всем, кто нам помогает», — сказала медсестра.

Надежда рассказала, что они ценят и рисунки с открытками, которые получают от детей Подмосковья. Для них в детской больнице есть отдельный стенд.

«Мы даже рисунки детские на упаковках, на ящиках, мы аккуратненько снимаем и вывешиваем. У нас на поликлинике стена такая, с детскими рисунками, мы туда их вывешиваем. Спасибо большое за помощь», — сообщила она.

Накануне украинские силовики снова обстреляли Макеевку. Один из снарядов попал по нефтебазе, на которой был сильный пожар. Надежда рассказала, что такие случаи, к сожалению, не редкость.

«Перед этим в микрорайон очень сильно попало, дети пострадали. У нас умер один ребенок в больнице», — сказала Зиброва.

Медсестра рассказала, что в основном им необходимы перевязочные материалы — марли и бинты.

В Донецк, где сегодня раздавали гуманитарную помощь, приехали жители из разных районов ДНР и ЛНР. Даже оттуда, где нет связи и интернета — люди узнали об акции по сарафанному радио.

О том, как присоединиться к акции «Доброе дело», можно узнать на сайте volontermo.ru. Там размещена вся информация о расположении пунктов сбора помощи в Подмосковье и о том, что больше всего нужно людям.