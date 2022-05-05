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    05 мая 2022, 13:13

    Ценят и детские рисунки. Медсестра из Макеевки поблагодарила Подмосковье за «Доброе дело»

    Медсестра из Макеевки Надежда Зиброва поблагодарила жителей Подмосковья за помощь

    Александр Блинов, Натали Владимирова

    В Донбасс приехали еще две фуры с гуманитарной помощью от взрослых и детей из Подмосковья. В рамках проекта «Доброе дело» для помощи жителям ДНР собрали и медикаменты. Медсестра из Макеевки Надежда Зиброва попросила «360» передать слова благодарности всем, кто вызвался помочь.

    Надежда Зиброва работает медсестрой детского клинического центра Макеевки. Она приехала на склад, где сегодня разгружали фуры с гуманитарной помощью.

    «Спасибо Подмосковью! Деточкам, взрослым, мамам, папам. Всем, кто нам помогает», — сказала медсестра.

    Надежда рассказала, что они ценят и рисунки с открытками, которые получают от детей Подмосковья. Для них в детской больнице есть отдельный стенд.

    «Мы даже рисунки детские на упаковках, на ящиках, мы аккуратненько снимаем и вывешиваем. У нас на поликлинике стена такая, с детскими рисунками, мы туда их вывешиваем. Спасибо большое за помощь», — сообщила она.

    Накануне украинские силовики снова обстреляли Макеевку. Один из снарядов попал по нефтебазе, на которой был сильный пожар. Надежда рассказала, что такие случаи, к сожалению, не редкость.

    «Перед этим в микрорайон очень сильно попало, дети пострадали. У нас умер один ребенок в больнице», — сказала Зиброва.

    Медсестра рассказала, что в основном им необходимы перевязочные материалы — марли и бинты.

    В Донецк, где сегодня раздавали гуманитарную помощь, приехали жители из разных районов ДНР и ЛНР. Даже оттуда, где нет связи и интернета — люди узнали об акции по сарафанному радио.

    О том, как присоединиться к акции «Доброе дело», можно узнать на сайте volontermo.ru. Там размещена вся информация о расположении пунктов сбора помощи в Подмосковье и о том, что больше всего нужно людям.