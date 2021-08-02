Старт первому туристическому маршруту для ценителей гольфа дали в Подмосковье. Он включает в себя четыре дня игр и отдыха. Участников ждут как спортивные, так и культурные, гастрономические впечатления. Программа продлится с 1 по 4 августа.

Источник фото: телеканал «360»

Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова подчеркнула, что Подмосковье — лидер России по количеству гольф-полей. Для любителей этого вида спорта стартовал первый туристический маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа».

Его организовали в рамках проекта Golf in Russia. Участниками стали туристы из Санкт-Петербурга. Маршрут, который их ждет, включает в себя отдых с изучением культуры, традиций страны и спорта.

Подмосковье является лидером по количеству гольф-полей в России. На сегодняшний день в нашем регионе их насчитывается девять — это большое преимущество, и это направление мы планируем активно продвигать. Видим в этом хорошую точку роста Наталья Виртуозова.

Во время первого туристического маршрута игроки насладятся гольфом на подмосковных полях и ощутят себя аристократами в атмосфере приусадебного отдыха.

Источник фото: телеканал «360»

Их ждут мастер-классы от тренера с мировым опытом Игнасио Инсерна де Торреса.

Будет и знакомство с промыслами

Голь-туристы отправятся в музей Жостовской фабрики. Там они смогут познакомиться с историей народных промыслов.

В музее гости присоединятся к мастер-классу по жостовской росписи. Кроме того, они посетят музей фабрики коломенской пастилы, где увидят театрализованную постановку о традициях. Организуют даже купеческое чаепитие.

Хочу вам сообщить, что Подмосковье планирует построить еще несколько полей за ближайшие годы. Перед областным правительством задача развивать внутренний и въездной туризм Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, гольф отлично вписывается в концепцию роста. Туристический маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа» запустили при поддержке комитета по туризму Подмосковья и областного правительства.

Туризм премиального уровня

«За рубежом и в России не знают, что и в Московской области есть туризм премиального уровня, насколько она интересна в этом приближении. Проект Golf in Russia — глобальный шаг на мировую арену и шанс масштабного продвижения региона», — добавила Виртуозова.

По словам директора Международного центра гольф-туризма Анны Овчинниковой, подмосковный маршрут станет главным украшением туристического лета в регионе в 2021 году.

Источник фото: телеканал «360»

Мы делаем первый шаг по гольф-маршруту Golf in Russia для того, чтобы аккумулировать новый поток иностранных туристов премиум-класса в России Анна Овчинникова.

По ее словам, страна круглый год может принимать сотни тысяч премиальных гольф-туристов. Проект Golf in Russia создали для того, чтобы представить Россию на мировом рынке.