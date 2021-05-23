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    23 мая 2021, 01:07

    Подмосковный турнир по гольфу собрал более 100 участников

    Анастасия Кукова

    В Дмитровском районе Московской области на открытие сезона собрались более 100 опытных игроков в гольф. В турнире участвовали и начинающие спортсмены. Если раньше этот вид отдыха считался спортом миллионеров, то сейчас занятия стоят столько же, сколько тренировки по хоккею или бальные танцы.

    Подмосковный турнир по гольфу собрал более 100 участников

    В пандемию коронавируса возможность заниматься спортом на открытом воздухе в компании единомышленников, но без опасности заразиться, выглядит очень привлекательно.

    Генеральный директор Международного центра гольф-туризма Анна Овчинникова рассказал «360», что почти половина российских полей для гольфа расположена в Московской области. Они также заинтересовали иностранных туристов. Руководство центра ищет новые формы привлечения клиентов.

    «Мы работаем с музеями Подмосковья, с монастырями, выстраиваем маршруты, которые максимально могли быть разнообразны. Мы даже организовываем туры, например, утром играют в гольф, а вечером едут в усадьбу Блока», — сообщила Овчинникова.

    Тренер по гольфу Василий Белов рассказал, что популярность гольфа в регионе быстро растет.

    «В этом году Московскую область впервые представят на экономическом форуме в Санкт-Петербурге как драйвер гольф-туризма», — поделился он.

    Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что гольф требует очень точного расчета. В этой игре, все, как в жизни. Если не выработал стратегию, ничего не получится.