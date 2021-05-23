Подмосковный турнир по гольфу собрал более 100 участников

В Дмитровском районе Московской области на открытие сезона собрались более 100 опытных игроков в гольф. В турнире участвовали и начинающие спортсмены. Если раньше этот вид отдыха считался спортом миллионеров, то сейчас занятия стоят столько же, сколько тренировки по хоккею или бальные танцы.

В пандемию коронавируса возможность заниматься спортом на открытом воздухе в компании единомышленников, но без опасности заразиться, выглядит очень привлекательно.

Генеральный директор Международного центра гольф-туризма Анна Овчинникова рассказал «360», что почти половина российских полей для гольфа расположена в Московской области. Они также заинтересовали иностранных туристов. Руководство центра ищет новые формы привлечения клиентов.

«Мы работаем с музеями Подмосковья, с монастырями, выстраиваем маршруты, которые максимально могли быть разнообразны. Мы даже организовываем туры, например, утром играют в гольф, а вечером едут в усадьбу Блока», — сообщила Овчинникова.

Тренер по гольфу Василий Белов рассказал, что популярность гольфа в регионе быстро растет.

«В этом году Московскую область впервые представят на экономическом форуме в Санкт-Петербурге как драйвер гольф-туризма», — поделился он.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что гольф требует очень точного расчета. В этой игре, все, как в жизни. Если не выработал стратегию, ничего не получится.