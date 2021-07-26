Мастер-класс по гольфу провели для детей в Дмитрове

В клубе Links National в Дмитрове прошел Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Для детей из Подмосковья провели мастер-класс по гольфу, а взрослые сразились в керлингольф.

Участники турнира — профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества. Главная задача мероприятия — популяризировать и сделать доступным такие виды спорта, как гольф, рассказал организатор фестиваля Евгений Ковтун.

Во время мастер-класса детей научили основам. На площадку в основном вышли хоккеисты, но были и девочки, которые занимаются фигурным катанием. После того как участники научились держать клюшку, тренер объяснил, как правильно прицеливаться и что нужно сделать, чтобы попасть в лунку.

На память о фестивале юные участники получили в подарок мячи для гольфа с автографом олимпийской чемпионки Светланы Журовой.

В программе фестиваля — соревнования по гольфу, шахматам, а также по новому виду спорта — керлингольфу. В прошлом году на фестивале состоялась его премьера. В керлингольфе участники делятся на команды и соревнуются на точность — нужно попасть как можно ближе к лунке.

В отдельном турнире за звание самой сильной фигуры среди девушек сразились девять самых сильнейших гольфисток России. Победительницей стала Наталья Гусева. В командном турнире первой стала команда Дмитрия Сватковского. Следующий фестиваль пройдет в сентябре в Дмитрове.