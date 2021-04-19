Игра стратегов и джентльменов. Сезон гольфа открыли в Подмосковье

Сезон гольфа открыли в Подмосковье. Отправной точкой стал отборочный турнир, прошедший под Дмитровом 18 апреля. Один из его участников — первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков — отметил, что не стоит играть в гольф без стратегии.

Азарт, точные расчеты, кардионагрузка, живописные виды, дух соперничества и в то же время дружелюбная атмосфера — все это про игру в гольф. Подмосковный турнир, открывший сезон, развернулся на полях деревни Курово.

В Подмосковье в гольф играют как спортсмены, так и политики, бизнесмены. Александр Жуков, например, считает, что здесь все как в жизни и его сфере деятельности.

Гольф требует очень дальнего точного расчета. Если ты не выработал стратегию, то ничего не получится Александр Жуков.

Среди участников турнира был и организатор международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

Источник фото: телеканал «360»

«В нашем турнире три вида спорта. Два настоящих: шахматы и гольф. А один мы придумали — это симбиоз гольфа и керлинга. Назвали его керлинг-гольфом. Очень необычное мероприятие — драйвовое и с эмоциями. Всем безумно нравится», — сказал он.

В этом гольф-сезоне запланировали три турнира. Два из них пройдут в Подмосковье, а один — в Геленджике. С каждым годом «Сильные фигуры» собирают все больше зрителей и игроков, тем более что начинать играть в гольф можно в любом возрасте.

Источник фото: телеканал «360»

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев рассказал о том, что в родном горнолыжном клубе он как дома. Но зимой душа скучала и по зеленой площадке с лунками.

«Последние два года игра в гольф захватывает все больше и больше. Я даже выехал в Турцию на пять дней, чтобы поиграть в гольф», — поделился Тягачев.

По словам президента федерации керлинга Москвы Алексея Морозова, у гольфа джентльменская атмосфера.

Источник фото: телеканал «360»

Атмосфера очень, я бы сказал, джентльменская. Очень высоконравственная. Никто не ругается, никто не произносит нецензурные слова, все друг за друга переживают Алексей Морозов.

А Валерий Гаврилов, президент Ассоциации малых и средних городов России, считает, что гольф — это прежде всего история про порядочность.

Источник фото: телеканал «360»

Увидеть экзотичную для России гольф-схватку можно будет на турнирах 4 мая, 25 июля и 19 сентября.