Старое производство на новый лад. Как пережила карантин Музейная фабрика коломенской пастилы

Быть одновременно музеем и фабрикой непросто, тем более в условиях пандемии. Но Музейная фабрика коломенской пастилы справляется. Как необычному бизнесу удалось пережить кризис и как развиваться дальше, «360» выяснил у директора музейной фабрики Елены Дмитриевой.

Что собой представляет Музейная фабрика коломенской пастилы?

Музейная фабрика пастилы позиционирует себя как наследница старой пастильной фабрики, принадлежавшей до Революции купеческой династии Чуприковых. Любопытно, что Чуприковы изготавливали пастилу прямо в своем фамильном доме. В советские времена в нем располагались коммунальные квартиры, а в 2000 году он и вовсе оказался заброшен и доведен до аварийного состояния. Но в 2011 году дом отреставрировали и восстановили производство. Как признается директор музейной фабрики Елена Дмитриева, от купеческого дома к тому моменту фактически оставались одни руины.

Таким образом, музейная фабрика выполняет сразу две функции. Во-первых, здесь производят уникальный продукт — фирменную пастилу из свежих яблок по старым рецептам. Ну а во-вторых, старый купеческий дом-фабрика — это одна из местных достопримечательностей, расположенная в историческом центре Коломны, и здесь с максимальной точностью постарались воссоздать атмосферу пастильного производства дореволюционных времен.

По словам Дмитриевой, изначально проект задумывался именно с целью привлечения туристов. Поэтому в доме находится музей, где проводятся экскурсии — можно своими глазами увидеть, как пастила производится, причем с использованием старых технологий.

Мы привлекаем туристов в Коломну. Причем мы стараемся сделать так, чтобы людям было интересно приехать сюда не на один день, а остаться на все выходные. В том числе мы предлагаем продукты, которые нельзя попробовать в других местах. Елена Дмитриева директор Музейной фабрики коломенской пастилы.

Музейная фабрика — небольшое предприятие, насчитывающее всего 60 сотрудников. В период карантина работали 12 человек, остальные ушли в неоплачиваемый отпуск. И все же музейная фабрика выжила, хотя далось ей это очень непросто: проведение экскурсий из-за карантина пришлось прекратить на неопределенный срок.

Музейная фабрика в период самоизоляции

Источник фото: телеканал «360»

Так как во время карантина фабрика лишилась дохода от экскурсий, основная ставка была сделана на онлайн-продажи продуктов. Но коломенская пастила — это скорее сувенир, который люди покупают, когда сами приезжают в город. Тем не менее, по словам Дмитриевой, в сравнении с прошлым годом объем продаж вырос в три раза. Но в целом за май продукции удалось продать в десять раз меньше, чем за апрель, когда музей был еще открыт.

Директор музейной фабрики понимает, что онлайн-формат — это будущее, в котором необходимо развиваться. И карантин стал хорошим стимулом к этому.

Два месяца карантина многому нас научили. Мы стали чаще выходить в эфиры, делать презентации. Елена Дмитриева директор Музейной фабрики коломенской пастилы.

Помогла и администрация Коломны, заказав у Музейной фабрики подарки для ветеранов в честь Дня Победы. Возможно, фабрика получит еще субсидии — местные власти напрямую заинтересованы в развитии туристического потенциала города. Поэтому в качестве помощи во время карантина власти освободили фабрику от уплаты налогов и отсрочили арендную плату. Сейчас, по словам Дмитриевой, главное — материально поддерживать сотрудников, которые не по своей вине оказались в тяжелом положении.

Дальнейшие перспективы

Источник фото: телеканал «360»

После того, как музей возобновил работу, неожиданно выяснилось, что помимо всех минусов, самоизоляция дала один плюс. Раньше, по словам Дмитриевой, в основном фабрику посещали семьи с маленькими детьми — как правило, из местных. Теперь же прибавилось количество туристов из Москвы — тех, кто лишился возможности поехать заграницу и теперь открывают для себя интересные места рядом, в Подмосковье. В том числе и те туристы, которые привыкли к сервису класса «люкс» — так что теперь для Музейной фабрики есть серьезный стимул повышать качество обслуживания.

Кроме того, за время карантина фабрика вышла на новый уровень в онлайн-формате. Появилась даже зарубежная аудитория — например, американские зрители оценили рецепты фирменного коломенского зефира, что стало неожиданностью для руководства Музейной фабрики.

До карантина мы и не думали о возможностях онлайн-формата. А теперь вот американцы готовят наш зефир, и у них неплохо получается! Конечно, мы будем использовать это в дальнейшем. Елена Дмитриева директор Музейной фабрики коломенской пастилы.

Таким образом, именно карантин неожиданно позволил небольшому предприятию, занимающемуся этническим туризмом, выйти на принципиально новый, международный уровень.