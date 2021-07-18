Спорт для интеллектуалов. Турнир по гольфу «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье

В Московской области 25 июля состоится турнир по гольфу «Сильные фигуры». Чемпионат пройдет в Дмитровском городском округе. В составы команд вошли политики, госслужащие и бизнесмены. Они уже начали тренироваться, несмотря на жару.

Организатор турнира «Сильные фигуры» Евгений Ковтун рассказал, что в нем примут участие как профессионалы, среди которых самые лучше гольфисты и гольфистки, так и любители, которые тоже сильны, но в своем деле.

«Люди, которые достигли чего-то в своей жизни и просто любят гольф», — сказал Ковтун.

Источник фото: телеканал «360»

Турнир в этом году проходит в два этапа. Первый состоялся в мае в Краснодарском крае. Тогда победу одержала команда первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

«Действительно, первый раз турнир там проходил. Замечательные условия, большой гольф-клуб, большое количество участников», — поделился Жуков своими впечатлениями.

Любители интеллектуального вида спорта в этот раз соберутся под Дмитровом.

К соревнованиям готовится и почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Он отметил, что посвятил этому виду спорта два года, поэтому он пока скорее начинающий гольфист. По его словам, это мастерство требует времени.

Источник фото: телеканал «360»

В одной из команд решили разыграть место. Провели отборочный турнир. За право стать одной из «Сильных фигур» боролись 38 кандидатов. Победила Гузель Хармуладова, которая забила мяч с одного удара, что бывает довольно редко.

Организаторы в этом году подготовили фирменные клюшки и мячи. Участник турнира Николай Юденков отметил, что такой инвентарь придает игре новые эмоции.

«Клюшки имеют шикарный потенциал, дают положительные эмоции при ударе. Надо пробовать!» — сказал он.

Задача организаторов «Сильных фигур» — сделать олимпийскую дисциплину еще популярнее, а Подмосковье — точкой притяжение, ведь здесь есть поля для гольфа любого уровня.

Гольф в России должен быть доступен для всех, как и в других странах, заявил президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.

«Надо делать муниципальные гольф-поля, да просто три лунки. Об этом надо думать, потому что это олимпийский вид спорта», — отметил Гаврилов.

Для участников турнира 25 июля также проведут открытый урок по керлингольфу — новому виду спорта, который презентовали на турнире в прошлом году.