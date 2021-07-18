Спорт для интеллектуалов. Турнир по гольфу «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье
В Московской области 25 июля состоится турнир по гольфу «Сильные фигуры». Чемпионат пройдет в Дмитровском городском округе. В составы команд вошли политики, госслужащие и бизнесмены. Они уже начали тренироваться, несмотря на жару.
Организатор турнира «Сильные фигуры» Евгений Ковтун рассказал, что в нем примут участие как профессионалы, среди которых самые лучше гольфисты и гольфистки, так и любители, которые тоже сильны, но в своем деле.
«Люди, которые достигли чего-то в своей жизни и просто любят гольф», — сказал Ковтун.
Турнир в этом году проходит в два этапа. Первый состоялся в мае в Краснодарском крае. Тогда победу одержала команда первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.
«Действительно, первый раз турнир там проходил. Замечательные условия, большой гольф-клуб, большое количество участников», — поделился Жуков своими впечатлениями.
Любители интеллектуального вида спорта в этот раз соберутся под Дмитровом.
К соревнованиям готовится и почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Он отметил, что посвятил этому виду спорта два года, поэтому он пока скорее начинающий гольфист. По его словам, это мастерство требует времени.
В одной из команд решили разыграть место. Провели отборочный турнир. За право стать одной из «Сильных фигур» боролись 38 кандидатов. Победила Гузель Хармуладова, которая забила мяч с одного удара, что бывает довольно редко.
Организаторы в этом году подготовили фирменные клюшки и мячи. Участник турнира Николай Юденков отметил, что такой инвентарь придает игре новые эмоции.
«Клюшки имеют шикарный потенциал, дают положительные эмоции при ударе. Надо пробовать!» — сказал он.
Задача организаторов «Сильных фигур» — сделать олимпийскую дисциплину еще популярнее, а Подмосковье — точкой притяжение, ведь здесь есть поля для гольфа любого уровня.
Гольф в России должен быть доступен для всех, как и в других странах, заявил президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.
«Надо делать муниципальные гольф-поля, да просто три лунки. Об этом надо думать, потому что это олимпийский вид спорта», — отметил Гаврилов.
Для участников турнира 25 июля также проведут открытый урок по керлингольфу — новому виду спорта, который презентовали на турнире в прошлом году.