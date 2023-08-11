Подмосковье 11 августа 2023, 19:15 Почти 400 квартир восстановят после взрыва в Сергиевом Посаде Фото: Сергей Хакимов

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В Сергиевом Посаде продолжается восстановление инфраструктуры и жилых домов после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. На месте побывали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава округа Дмитрий Акулов, сообщил портал «Сергиевские ведомости».

Взрыв повредил котельную, которая обеспечивала горячую воду в микрорайоне Северный.

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«Без горячей воды остались 12 домов. Нашли временную схему — подключили МКД к мобильной котельной. Где-то горячая вода уже есть, в других домах появится в ближайшие часы», — сообщил Воробьев.

Губернатор пообещал, что до 1 сентября во всех домах муниципалитета наладят постоянное горячее водоснабжение. Пока горячей водой жителей некоторых домов обеспечивают модульные котельные.

«Воду дали, полотенцесушитель горячий. Спасибо, все оперативно», — поблагодарила жительница дома № 2 по улице Осипенко Вера.

«Дали все, вода есть, горячая. Спасибо большое, что не оставили нас в беде», — добавила ее соседка Марина.

Сейчас специалисты подключают оставшиеся дома, заявил главный инженер АО «СТЭК» Николай Добров. Он заявил, что из-за веерного пуска вода может быть рыжей или мутной, однако до 22:00 она должна очистится. Также теплоэнергетики подключают дома на действующую котельную Рабочего поселка.

Взрыв на частном складе пиротехники вблизи Загорского завода произошел утром 9 августа. Количество пострадавших достигло 80, одна женщина погибла, 15 человек в больнице. Они получат максимальную заботу, включая выплаты семьям и компенсации за разрушенное имущество.

Сегодня Андрей Воробьев посетил стихийный мемориал перед заводом, который стал символом памяти и скорби.

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