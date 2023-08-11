Важное 11 августа 2023, 17:50 Губернатор Подмосковья возложил цветы к стихийному мемориалу на месте взрыва в Сергиевом Посаде Пресс-служба губернатора Московской области

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Стихийный мемориал перед заводом в Сергиевом Посаде стал символом памяти и скорби. От взрыва пострадали свыше 80 человек, одна женщина погибла, 15 пациентов — в больнице, из них пятеро — в реанимации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жители сплотились для помощи.

«Спасибо всем, кто помогал, — жители подвозили пострадавших до больницы, готовили и привозили еду спасателям и старались помочь, кто чем может. Наши волонтеры навестили тех, кто лежит в больнице, — передали витамины и фрукты», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья заверил, что все, кого коснулось тяжелое происшествие на заводе, получат максимальную помощь. Семьи пострадавших и семья погибшей получили выплаты. Разрушенное имущество, включая жилье и автомобили, помогут восстановить, подчеркнул Воробьев.

У входа на территорию завода теперь есть стихийный мемориал. Его организовали жители Сергиева Посада и волонтеры. Происшествие затронуло многих — врачи помогли более чем 80 людям. Андрей Воробьев

Ранее Андрей Воробьев навестил пострадавших в больнице и рассказал о спасенных из-под завалов жителях. Он подчеркнул, что они получат необходимую помощь, а разрушенные объекты восстановят «от всего сердца».