Важное 11 августа 2023, 13:38 Владельцы поврежденных машин от взрыва в Сергиевом Посаде получат компенсации — Воробьев Воробьев рассказал о компенсациях за поврежденные машины от взрыва в Сергиевом Посаде Пресс-служба губернатора Московской области

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Ударная волна взрыва в Сергиевом Посаде повредила не только школы, спортивный центр, окна домов, котельную, но и 184 автомобиля. На восстановление машин выделят компенсации, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он сообщил, что обратился в Следственный комитет с просьбой максимально ускорить процедуры, чтобы быстрее приступить к оценке ущерба по автомобилям. Сначала правоохранители осмотрят машины.

От взрыва пострадали 184 автомобиля. Здесь будет следующий порядок: владелец пишет заявление на имя главы и получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба. Андрей Воробьев

Следующий шаг, по словам губернатора, — при наличии документа из этой организации получение компенсации от городского округа.

Ранее стало известно, что семьям погибших при взрыве выплатят по два миллиона рублей. Все пострадавшие получат от 500 до 100 тысяч рублей.

Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек, 15 из них — в больнице, одна женщина погибла. Семьи получат максимальную заботу после пережитого потрясения.