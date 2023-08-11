11 августа 2023, 15:13
«Вернем к нормальной жизни». Андрей Воробьев — о восстановлении Сергиева Посада после взрыва
Андрей Воробьев: 397 квартир пострадало при взрыве в Сергиевом Посаде
Взрывная волна в Сергиевом Посаде задела 20 частных домов и 397 квартир. Основная задача — «как можно скорее вернуть город к нормальной жизни», отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждую пострадавшую квартиру восстановят.
«Пострадало 397 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения. Все это мы восстановим. Каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», — сообщил глава Подмосковья.
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Взрыв на частном складе пиротехники вблизи Загорского завода задел две школы, колледж, спортивный центр.
К 1 Сентября все восстановим. В спортивном центре «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением.
Андрей Воробьев
Взрыв на частном складе пиротехники вблизи Загорского завода произошел утром 9 августа. Количество пострадавших достигло 80, одна женщина погибла, 15 человек в больнице. Они получат максимальную заботу, включая выплаты семьям и компенсации за разрушенное имущество.
Андрей Воробьев
Взрыв в Сергиевом Посаде
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