Почти 20 лесопарков Подмосковья благоустроят за два года

Еще 19 лесопарков благоустроят в Подмосковье за два года. Они станут комфортными, интересными, безопасными. Там появятся, например, пункты для проката велосипедов и лыж, новые скамейки.

Природные уголки включили в губернаторскую программу «Парки в лесу». Об этом напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мы делаем более комфортными и безопасными те места прогулок, которые люди определили и используют Михаил Хайкин.

Он объяснил, что сначала в порядок приводят лесные участки, в которых люди уже гуляют. В основном зеленые уголки рядом с жилыми кварталами.

До 2023 года благоустроят Ольгинский лесопарк в Балашихе, Томилинский лесопарк в Дзержинском, лесопарк «Шариха» в Клину, Городской лес в Домодедове, Истринский лес и парк вблизи гимназии имени Долгих в Истре, лесопарк «Опалиха» в Красногорске.

За те же сроки обновят облик Видновского леса в Ленинском, лесопарка «Апрелевка» в Наро-Фоминске, Дубровицкого леса в Подольске, Лобненского леса.

Улучшат и лесопарк «Волкуша» в Лыткарине, Губернский лес в Чехове, лесопарк «Северный» в Пушкино. Изменятся лесопарк «Загорское море» в Сергиевом Посаде, Химкинский лесопарк, лесопарк «Авангард» в Электростали, Томилинский лесопарк в Люберцах, Фрязинский лесопарк.

По словам Михаила Хайкина, основная задача — создать уют с минимальным вмешательством в природу.