Жителей Апрелевки пригласили обсудить благоустройство лесопарка 10 февраля
Лесопарк «Дубки» благоустроят в Апрелевке. То, каким будет природный уголок, решат вместе с жителями. Их пригласили на обсуждение 10 февраля.
Апрелевка находится в городском округе Наро-Фоминск. Все, кому небезразлично будущее лесопарка, могут подключиться к общественному обсуждению.
Участники встречи определятся с концепцией преображения лесопарка. Это отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Обратная связь и диалог с жителями — важная составляющая проектирования
Михаил Хайкин.
Встреча состоится в четверг и начнется в 18:30. Жителей ждут по адресу: Апрелевка, дом № 15А, Дворец культуры.
«Мы уже неоднократно убеждались на своем опыте в том, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой», — отметил Хайкин.
Лесопарк «Дубки» вошел в программу губернатора «Парки в лесу» на 2022–2023 годы. Все места, включенные в нее, станут комфортными и безопасными.
По словам Михаила Хайкина, основная задача — создать уют с минимальным вмешательством в природу.