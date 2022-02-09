Жителей Апрелевки пригласили обсудить благоустройство лесопарка 10 февраля

Лесопарк «Дубки» благоустроят в Апрелевке. То, каким будет природный уголок, решат вместе с жителями. Их пригласили на обсуждение 10 февраля.

Апрелевка находится в городском округе Наро-Фоминск. Все, кому небезразлично будущее лесопарка, могут подключиться к общественному обсуждению.

Участники встречи определятся с концепцией преображения лесопарка. Это отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обратная связь и диалог с жителями — важная составляющая проектирования Михаил Хайкин.

Встреча состоится в четверг и начнется в 18:30. Жителей ждут по адресу: Апрелевка, дом № 15А, Дворец культуры.

«Мы уже неоднократно убеждались на своем опыте в том, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой», — отметил Хайкин.

Лесопарк «Дубки» вошел в программу губернатора «Парки в лесу» на 2022–2023 годы. Все места, включенные в нее, станут комфортными и безопасными.

По словам Михаила Хайкина, основная задача — создать уют с минимальным вмешательством в природу.