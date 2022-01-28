Набережную и улицу Кузнецкая Гора в Верее благоустроят до конца года

Пешеходную зону на улице Кузнецкая Гора в Верее крупно благоустроят в 2022 году. Жители самого маленького города Московской области увидят изменения и на набережной.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что задача — создать здесь единое пространство для отдыха и наполнить его интересными объектами.

«Они будут центрами притяжения как для местных жителей, так и для гостей», — отметил он.

На территории Краеведческого музея, например, обустроят летнее кафе, амфитеатр и террасу с живописным видом на Городище и берег реки.

Между кафе и террасой проложат пешеходную дорожку. Для детей в возрасте до четырех лет установят игровую площадку.

На улице восстановят бутовую кладку и обустроят тротуары с покрытием из бетонной плитки. Появятся и миксбордеры из злаковых и полевых многолетников.

На обновленной территории смогут проводить мастер-классы и выставки. В кафе установят столики, на которых гостям будет удобно поставить ноутбук и кофе, чтобы работать и наблюдать за пейзажами на другом берегу реки.