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    10 февраля 2022, 17:44

    Жителей Химок пригласили обсудить благоустройство лесопарка 11 февраля

    Анастасия Аброськина

    Химкинский лесопарк ждет благоустройство, но каким оно будет — решат вместе с жителями. Собрание состоится 11 февраля. Участники определятся с концепцией будущего преображения.

    Жителей Химок пригласили обсудить благоустройство лесопарка 11 февраля | Изображение 1

    Присоединиться к обсуждению пригласили всех желающих. На встрече ждут активистов, общественников, бизнесменов — каждого, кто неравнодушен к будущему лесопарка в Химках.

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что участие жителей очень важно.

    Это современный механизм принятия решений по изменению и преобразованию среды

    Михаил Хайкин.

    Жителей ждут в 19:00 в спортивном комплексе «Новатор» по адресу: Химки, улица Мичурина, строение 24, корпус 1.

    Жителей Химок пригласили обсудить благоустройство лесопарка 11 февраля | Изображение 2

    Химкинский лесопарк включили в программу губернатора «Парки в лесу» на 2022–2023 годы. Все места, вошедшие в нее, станут комфортными и безопасными.

    Ранее стало известно о том, что большой веломаршрут свяжет районы в Химках.