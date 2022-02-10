Жителей Химок пригласили обсудить благоустройство лесопарка 11 февраля

Химкинский лесопарк ждет благоустройство, но каким оно будет — решат вместе с жителями. Собрание состоится 11 февраля. Участники определятся с концепцией будущего преображения.

Присоединиться к обсуждению пригласили всех желающих. На встрече ждут активистов, общественников, бизнесменов — каждого, кто неравнодушен к будущему лесопарка в Химках.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что участие жителей очень важно.

Это современный механизм принятия решений по изменению и преобразованию среды Михаил Хайкин.

Жителей ждут в 19:00 в спортивном комплексе «Новатор» по адресу: Химки, улица Мичурина, строение 24, корпус 1.

Химкинский лесопарк включили в программу губернатора «Парки в лесу» на 2022–2023 годы. Все места, вошедшие в нее, станут комфортными и безопасными.

Ранее стало известно о том, что большой веломаршрут свяжет районы в Химках.