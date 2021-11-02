Велодорожки и детские площадки появятся в Томилинском лесопарке в Дзержинском

Томилинский лесопарк благоустроят в Дзержинском. Два года назад округу передали свыше 30 гектаров. Скоро там появятся велодорожки, детские и спортивные площадки.

Об этом рассказал заместитель главы округа по внутренней политике и социальным вопросам Глеб Горскин. Он провел встречу с участниками общественного совета по развитию парков и скверов.

Было решено, что особой проработки требуют вопросы по содержанию леса, въезду на его территорию мотоциклов и машин.

Вместе с тем благоустроят саму территорию. В этом вопросе учтут пожелания местных активистов и жителей.

Там появятся пешеходные дорожки и входная группа с парковкой пресс-служба Дзержинского.

Кроме того, в лесопарке сделают новое освещение, установят туалеты, урны и скамейки.

Томилинский лесопарк включили в программу губернатора Подмосковья «Парки в лесу» на 2022–2023 годы.