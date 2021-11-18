Ольгинский лесопарк в Балашихе начнут благоустраивать в 2023 году

Благоустройство Ольгинского лесопарка Балашихи планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил директор Объединенной дирекции парков округа Артем Константиновский. Такое заявление он сделал во время выездного заседания по развитию лесопарковых территорий Подмосковья.

Заседание состоялось в обновленном Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный. В нем приняли участие представители комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, Министерства благоустройства и комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В 2021 году Ольгинский лесопарк вошел в программу Московской области «Парки в лесу». Здесь проведут благоустройство: планируется обустройство дорожек для прогулок, установка лавочек и освещения. При этом работы будут проводить максимально бережно, чтобы не навредить природе и экологии.

«Одна из лесных частей городского округа Балашиха вошла в программу Подмосковья „Парки в лесу“. Это Ольгинский лесопарк. Сейчас у нас начнется большая работа по получению разрешения на постоянное пользование, проектирование и реализация. Все работы по благоустройству начнутся в 2023 году», — отметил директор Объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский.

Фото: Константин Роик

Мособлдума разрабатывает новые законы в рамках реализации программы «Парки в лесу». Они позволят местным органам самоуправления приводить в порядок лесные территории.

«В этом году мы запустили абсолютно новую программу „Парки в лесу“. Конечно, нужно привести в порядок лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам. Для этого нужно получить определенные разрешения на проведения работ. Сегодня мы разрабатываем законы, которые будут способствовать улучшению лесных территорий», — сказал депутат Мособлдумы, председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Программа «Парки в лесу» стартовала в Московской области в 2021 году. В ближайшие пять лет в регионе планируют благоустроить 50 территорий. В рамках проекта части лесных массивов превратят в прогулочные зоны — там появятся пешеходные и велодорожки, а также пункты проката. Кроме того, в таких территориях установят скамейки и обустроят спортивные площадки. Работы будут проводить без ущерба окружающей среде.