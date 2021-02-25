Парки и зоны не для отдыха. Как поддерживают инвесторов на территориях для бизнеса в Подмосковье

В Московской области продолжают развивать особые экономические зоны и индустриальные парки. Это территории, на которых созданы все условия для работы крупных инвесторов. Регион не собирается останавливаться на достигнутом — в планах на ближайшее будущее привлечение новых игроков на рынок. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью Сергею Минаеву на «360».

Одна из экономических зон находится в Дубне. Она входит в лидеры рейтинга ОЭЗ в России. В прошлом году количество резидентов достигло 170, но самое главное — благодаря экономической зоне создали 4,4 тысячи рабочих мест.

«Все самое инновационное оседает там. <...> Там очень много светлых голов, интеллекта, и он находит спрос в самых разных передовых предприятиях. Изготавливаешь ли ты чипы, современные проводные материалы, компьютерные технологии или фарму — все приживается там», — отметил Андрей Воробьев.

В Подмосковье уже развивают бизнес такие крупные игроки, как Ozon и Wildberries. Также на территории региона разместились иностранные компании, например Danone, PepsiCo, Mars. Следующая задача — привлечь новых инвесторов.

«У нас есть индустриальные парки, и мы загружаем их новыми предприятиями. Но свободные места есть. Поэтому мы очень активно приглашаем, предлагаем программы тем, кто инвестирует в расширение, в новые предприятия. Особенно удаленные территории у нас нуждаются в особой заботе. И мы предлагаем специальную программу, где ты получаешь дополнительные преференции — землю бесплатно, инфраструктуру, газ, канализацию, электричество. Мы будем участвовать как минимум — а может, сделаем тебе за символическую сумму», — добавил губернатор.

В этом году иностранные компании вложат в подмосковный бизнес около 50 миллиардов рублей. Реализуют около 70 проектов. К ним относятся и создание новых предприятий с мировым именем, и модернизация уже имеющихся.

Работа недалеко от дома

По словам Андрея Воробьева, около миллиона человек живут в Подмосковье, но работают в столице. Однако в регионе продолжают создавать рабочие места, привлекательных даже для жителей Москвы.

Например, в прошлом году в Коломне открыли международный онкологический центр. В нем пациенты могут получить комбинированную терапию по ОМС. В центре работают не только местные врачи, но и медики из Москвы.

«Все по самым современным стандартам сделано в Коломне. И там девчонки — врачи и молодые девушки, которые получили медицинское образование, раньше они тратили по три часа в одну сторону, когда на смену ехали работать в Москву. Сейчас из Москвы ребята приезжают. И за этими профессиональными молодыми врачами приезжают и пациенты», — рассказал Андрей Воробьев.

В другом подмосковном городе, Лобне, заработал цех по производству краски. Его открыла компания, признанная мировым лидером по созданию стальных кровель и фасадов. Благодаря этому в регионе появилось 115 дополнительных рабочих мест.