ОЭЗ «Дубна» вошла в лидеры рейтинга особых экономических зон России

В министерстве экономического развития РФ и Ассоциации кластеров и технопарков России (АКИТ) составили рейтинг особых экономических зон страны. Одним из лидеров стала ОЭЗ «Дубна».

Подмосковная особая экономическая зона заняла первую строку списка в группе технико-внедренческого типа, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Дубна — стратегически важный для Подмосковья и всей нашей страны наукоград. Вдвойне ценно, когда наука внедряется в экономику. Для этого в свое время и была создана особая экономическая зона „Дубна“, здесь наработки ученых находят свое применение. Инновационные предприятия формируют налоги, рабочие места для наших жителей, приезжают уникальные специалисты», — подчеркнул глава региона.

Подмосковные власти в свою очередь стараются создавать для работающих в ОЭЗ «комфортные условия и достойное качество жизни».

«Сейчас эта ОЭЗ — самая крупная в стране по количеству резидентов. Даже в период пандемии она показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за три квартала — больше двух миллиардов рублей», — заметил Воробьев.

В особой экономической зоне «Дубна» работают 170 резидентов, что составляет более 20% всех резидентов ОЭЗ в России. Благодаря ОЭЗ создано 4,4 тысячи рабочих мест, а налоговые отчисления за весь период ее существования значительно превышают объем использованных льгот.

У ОЭЗ «Дубна» выгодное экономико-географическое положение. Ее инфраструктура, в том числе и таможенная, полностью подготовлена. Для резидентов действуют выгодные условия.

«Благодаря активному содействию правительства Московской области, бизнесу в ОЭЗ оказывается всесторонняя административная, информационная и финансовая поддержка», — заявил гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В IV Национальный рейтинг особых экономических зон России в 2020 году включили 16 особых экономических зон из 12 регионов страны. Эксперты оценивали их по инвестиционной привлекательности и открытости приоритетных экономических территорий.