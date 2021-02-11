Еще 115 рабочих мест появилось на заводе полимерных покрытий в Лобне. Он мировой лидер

На заводе полимерных покрытий в Лобне появилось 115 новых рабочих мест. Здесь заработал полноценный цех для производства краски. Сейчас компания, открывшая его, — мировой лидер по созданию стальных кровель и фасадов. У нее 18 производственных комплексов в пяти странах.

Источник фото: телеканал «360»

В Лобне у компании «Металл Профиль» несколько рабочих точек, а новую открыли при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Организация входит в топ-4 мировых переработчиков стали.

Комплексы располагаются и в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. В штате компании на территории Подмосковья уже работают 1,5 тысячи человек. Эта фирма известна еще и тем, что материалы, которые делают здесь, использовали для возведения объектов Олимпиады в Сочи.

А средняя зарплата на предприятии — 74 556 рублей. Здесь много молодых специалистов, и пообщаться с ними приехал губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель совета директоров «Металл Профиль» Игорь Ходин рассказал, что в период пандемии компания не прекращала свою работу. Она поставляла материалы для ковид-госпиталей.

Новый цех покраски помог компании уже полноценно замкнуть производственный цикл. Теперь она может сама обеспечить себя всем необходимым сырьем, в то время как раньше закупала его в объеме 20-25%.

Импорт составляет уже буквально 2%, а экспорт у нас растет — за прошлый год он составил три миллиарда рублей Игорь Ходин.

Теперь на большом производственном комплексе Лобни сделали все этапы создания продукции: прокатку металлов, оцинковку и покраску.

Источник фото: телеканал «360»

Завод поддержали в правительстве Подмосковья. Компания уже получала субсидии, подчеркнула министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Запуск крупных площадок — знаковое событие, помогающее двигать экономику. Мы пережили достаточно непростой ковидный период в 2020 году. Сейчас нам очень важны инвестиционные проекты Екатерина Зиновьева.

В Мининвесте предприятие уже два раза получало субсидию из бюджета Подмосковья на создание инженерной инфраструктуры для новых промышленных предприятий.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году компании исполнится 25 лет. Раньше ей необходимо было частично закупать сырье в Китае, Европе, а уже сейчас она сможет производить полностью свое.