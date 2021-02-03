Иностранные компании вложат в подмосковный бизнес около 50 млрд рублей в 2021 году
«Планируется, что в текущем году будет реализовано порядка 70 проектов с иностранным капиталом. В том числе, к ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий с мировым именем», — сказала Екатерина Зиновьева.
Министр уточнила, что компания «Др. Тайсс Натурварен Рус» (ФРГ), выпускающая продукцию под всемирно известными торговыми марками Dr. Theiss, LACALUT, создаст в Богородском индустриальном парке предприятие по производству гелей и кремов «Долгит». На первом этапе, который планируется завершить уже в марте 2021 года, заработает складской комплекс. Сразу же после ввода склада в эксплуатацию компания приступит ко второму этапу — строительству производственной части. Суммарный объем инвестиций в два этапа проекта составит порядка 700 млн рублей.
Весной 2021 года завершит реализацию крупного инвестпроекта в Подмосковье французская компания «Монэн» по производству фруктовых сиропов и пищевых ингредиентов в ОЭЗ «Ступино Квадрат» Московской области. Инвестиции составят 1,4 миллиарда рублей
Компания «МБС Строительные системы» (бывшее подразделение германского концерна БАСФ) во II квартале 2021 года завершит создание предприятия по изготовлению наливных полимерных полов в Павловском Посаде. Объем инвестиций составит 442 млн рублей.
В 2020 году общий объем инвестиций иностранных компаний в подмосковные проекты составил почти 32 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что индустриальный парк «Волоколамск» уже готов принять первых резидентов.