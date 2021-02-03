facebook_pixel
    03 февраля 2021, 20:21

    Иностранные компании вложат в подмосковный бизнес около 50 млрд рублей в 2021 году

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Иностранные компании инвестируют в свои подмосковные проекты около 50 млрд рублей в 2021 году. Такие предварительные данные озвучила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
    Иностранные компании вложат в подмосковный бизнес около 50 млрд рублей в 2021 году

    «Планируется, что в текущем году будет реализовано порядка 70 проектов с иностранным капиталом. В том числе, к ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий с мировым именем», — сказала Екатерина Зиновьева.

    Министр уточнила, что компания «Др. Тайсс Натурварен Рус» (ФРГ), выпускающая продукцию под всемирно известными торговыми марками Dr. Theiss, LACALUT, создаст в Богородском индустриальном парке предприятие по производству гелей и кремов «Долгит». На первом этапе, который планируется завершить уже в марте 2021 года, заработает складской комплекс. Сразу же после ввода склада в эксплуатацию компания приступит ко второму этапу — строительству производственной части. Суммарный объем инвестиций в два этапа проекта составит порядка 700 млн рублей.

    Весной 2021 года завершит реализацию крупного инвестпроекта в Подмосковье французская компания «Монэн» по производству фруктовых сиропов и пищевых ингредиентов в ОЭЗ «Ступино Квадрат» Московской области. Инвестиции составят 1,4 миллиарда рублей

    Екатерина Зиновьеваминистр инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Компания «МБС Строительные системы» (бывшее подразделение германского концерна БАСФ) во II квартале 2021 года завершит создание предприятия по изготовлению наливных полимерных полов в Павловском Посаде. Объем инвестиций составит 442 млн рублей.

    В 2020 году общий объем инвестиций иностранных компаний в подмосковные проекты составил почти 32 миллиарда рублей.

    Ранее стало известно, что индустриальный парк «Волоколамск» уже готов принять первых резидентов.