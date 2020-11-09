Новый склад начали строить в Электростали. Там смогут работать более 12,5 тысячи жителей Подмосковья

В Электростали начали строить склад площадью 250 тысяч квадратных метров. Проект принадлежит компании Wildberries. Там создадут более 12,5 тысячи рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Складской комплекс будут возводить в пять очередей. Проект осуществляет компания Wildberries. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Wildberries — крупнейший онлайн-ретейлер в России. В компании уже трудятся более 30 тысяч сотрудников, 8,7 тысячи из них — жители Московской области.

«Объем инвестиций в проект составит 12,5 миллиарда рублей. Объем налоговых отчислений в бюджет Московской области составит более 1,1 миллиарда рублей», — уточнил министр.

Разин добавил, что на складе создадут почти 12,5 тысячи новых рабочих мест. Сотрудники комплекса в среднем будут получать 50 тысяч рублей.

«После ввода в эксплуатацию новых складских комплексов компания планирует наращивать объемы экспортируемой продукции. Начало эксплуатации первой очереди склада запланировано в 2021 году», — заключил министр.