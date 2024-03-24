Подмосковье 24 марта 2024, 18:44 «Очень больно» В Подмосковье прошли траурные акции в память о погибших при теракте Жители подмосковных округов почтили память жертв теракта в Crocus City Hall Источник фото: Данила Кирьянов

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По всей стране проходят акции скорби в день общенационального траура в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Подмосковье скорбит вместе со всеми россиянами. Сотни жителей Дубны, Орехово-Зуева, Жуковского, Красногорска, Клина, Красноармейска, Наро-Фоминска, Пушкино, Ногинска и других округов несут цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи на стихийных мемориалах погибшим в этом чудовищном преступлении.

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кого в упор безжалостно расстреляли террористы, тех, кто не смог выбраться из горящего здания в тот роковой день.

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«Это трагедия для всех нас. Погибли невинные люди. Очень больно. Я думаю, что каждый человек, который сопереживает, сегодня пришел сюда», — рассказала жительница Клина Елена Попкова.

Многие не могли сдержать слез, увидев огромное количество цветов и детских игрушек, которые продолжают нести люди к стихийным мемориалам.

«Много слов и мыслей, а сказать не могу. Комок в горле. Сейчас опять будут слезы рекой», — поделилась жительница Красноармейска Татьяна.

По последним данным, в результате террористической атаки погибли 137 человек, в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.