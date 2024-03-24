Происшествия 24 марта 2024, 12:20 Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим при теракте и их семьям Freepik

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Минздрав усилил работу горячей линии психологической поддержки пострадавшим при теракте в Московской области и их близким. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Усиление произошло на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: +7 (495) 637-70-70», — говорится в сообщении.

Помимо этого, бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение. После сообщения о террористическом акте на место немедленно прибыли специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при ЧС.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших. Нападавшие рассчитывали, что записи с камер видеонаблюдения сгорят в результате устроенного ими пожара, однако этого не произошло, и подозреваемых удалось отследить.