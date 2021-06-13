Обязательный масочный режим ввели в Подмосковье

Обязательный масочный режим ввели в общественных местах Московской области с 13 по 20 июня. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

Все жители и гости региона обязаны носить маски или респираторы в этот период.

Масочный режим распространяется на все объекты розничной торговли, аптеки, общественный транспорт, такси, железнодорожный транспорт.

Ранее пассажиры транспорта в Москве 10 тысяч раз нарушили масочный режим с начала лета. Несмотря на такое внушительное количество, городские власти заявили, что в целом люди стали чаще носить маски и перчатки.

В последние дни эпидемическая ситуация в Москве резко ухудшилась. За последние сутки в мегаполисе выявили 7704 новых случая коронавируса. Этот один из максимальных показателей за все время пандемии. По этой причине столичный департамент транспорта усилит контроль за ношением масок и перчаток. Местных жителей призвали не ездить в транспорте без крайней необходимости. Также в Москве объявили новые ограничения. Рестораны вновь приостановили работу с 23:00 до 06:00. Еще с 13 по 20 июня закрылись зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты, отменены зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Кроме того, дни 15–19 июня в Москве объявлены нерабочими.