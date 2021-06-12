Контроль за ношением масок и перчаток усилят в Москве

Ухудшение эпидемической ситуации привело к объявлению новых ограничений в Москве. В связи с этим столичный департамент транспорта усилит контроль за ношением масок и перчаток.

В дептрансе отметили, что ситуация с распространением коронавируса становится в городе все более сложной. Жителей и гостей столицы призвали не ездить в транспорте без крайней необходимости.

«Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима — для этого выйдет 100% штата контролеров», — написала пресс-служба департамента в Telegram.

Во время ограничений такси, каршеринг и прокат велосипедов с самокатами будет продолжать работать. Но горожан попросили пользоваться ими только в крайнем случае. Дептранс напомнил, что в такси также нужно надевать маску и перчатки.

«При пользовании каршерингом, велосипедами и электросамокатами рекомендуем обрабатывать поверхности, к которым прикасаетесь, антисептическими средствами», — посоветовали в департаменте.

Новые ограничения ввели в Москве с 13 по 20 июня. В этот период нельзя будет пойти в зоопарки, фуд-корты и другие объекты развлечений. Бары и рестораны будут работать с 23:00 до 06:00 только навынос.