Пассажиры московского транспорта 10 тысяч раз нарушили масочный режим с начала лета

С начала июня в Москве выявили 10 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. Несмотря на то, что их количество кажется внушительным, власти города считают, что в целом люди стали носить маски и перчатки чаще.

По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, люди привыкли, что необходимо защищать себя и окружающих. Штрафы за отсутствие средств защиты тоже становятся меньше, сообщило РИА «Новости».

«С момента введения обязательного ношения масок и перчаток в транспорте нами выявлено свыше 450 тысяч нарушений. В июне такой показатель составил 10 тысяч», — сказал Султанов.

Проверочные рейды проходят на всем транспорте Москвы каждый день, и в целом можно говорить о положительной тенденции ношения масок и перчаток. Если летом прошлого года в метро в масках заходили 70% пассажиров, а в перчатках 36%, то сейчас практически у всех есть маска на лице, а у 76% надеты перчатки.

Как отметил кандидат медицинских наук, главный врач КДП №21, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением мер.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом и эпидемиологи объясняют это нарушением профилактических мер. Она исключила вероятность локдауна в городе, но призвала горожан быть ответственнее и делать прививки.