Антиковидные меры ужесточили в Москве. Рестораны снова не будут работать по ночам

На фоне роста заболеваемости ковидом в Москве вернули часть ограничений. Так, рестораны снова не будут работать с 23:00 до 06:00. Также будут закрыты фуд-корты и зоопарки.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — отметили в оперштабе Москвы.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ. Так, 15–19 июня объявлены нерабочими днями, при этом работникам сохранят заработную плату. Таким образом, длинные выходные в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Под исключение попадают организации, деятельность которых нельзя ограничить в соответствии с указом президента России.

Кроме того, в связи с ухудшившейся эпидемической обстановкой в городе с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, всех подчиненных старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также руководители должны проводить мероприятия, направленные на стимулирование вакцинации.

Помимо этого, с 13 по 20 июня закрываются зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Также временно приостановлено оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00, но можно работать навынос и доставлять заказы. Еще не будут предоставляться бытовые услуги, проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Соответственно, в парках можно будет только гулять.

Старшее поколение москвичей призвали воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

«Длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность», — заявил Собянин.

Мэр призвал горожан прививаться. Все пункты вакцинации будут работать в выходные дни.