Суточный прирост ковида в Москве приблизился к рекорду

За сутки в Москве выявили 7704 новых случая коронавируса. Этот один из максимальных показателей за все время пандемии. Антирекорд был установлен 24 декабря — тогда выявили 8203 случая коронавируса.

Днем ранее в столице зафиксировали 6701 случай коронавируса. За последнюю неделю суточные показатели заболеваемости в Москве выросли более чем в два раза.

По данным на 13 июня, за сутки в Москве зарегистрировано 69 смертей из-за коронавируса, это максимум с 9 февраля. Общее число умерших с начала пандемии — 20 907.

В связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией — ростом заболеваемости ковидом — в Москве объявили новые ограничения. По этой причине столичный департамент транспорта усилит контроль за ношением масок и перчаток. Также город перепрофилирует еще пять поликлиник для диагностики ковида в ближайшие дни.

Кроме того, антиковидные меры подразумевают, что рестораны снова не будут работать с 23:00 до 06:00. Еще с 13 по 20 июня закрываются зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Для местных жителей не будут предоставлять бытовые услуги, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Помимо этого, 15–19 июня в Москве объявлены нерабочими. Таким образом, длинные выходные в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Зарплата у работников должна быть сохранена.

По информации на 13 июня, по России зарегистрировано 14 723 новых случая коронавируса. Это максимум с 13 февраля. Прирост с 12-го числа составил 9%.