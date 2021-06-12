Власти Москвы установили в городе нерабочие дни с 15 по 19 июня

Дни с 15 по 19 июня в Москве будут нерабочими. Таким образом, длинные выходные в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Зарплата у работников должна быть сохранена.

«С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорится в указе, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый проявит максимальную осторожность. Собянин призвал всех жителей мегаполиса активно вакцинироваться, иначе «город будет постоянно лихорадить».

В июне эпидемическая ситуация в Москве и в других регионах России начала ухудшаться. За прошедшие сутки в столице зафиксировали резкий прирост числа заболевших — 6701. Это самый высокий показатель с 26 декабря.