18 апреля 2024, 11:27
Новые китайские авто сойдут с конвейера завода Mercedes в Подмосковье — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: завод Mercedes в Подмосковье перезапустят в мае
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье возобновит работу в мае, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Андрей Воробьев. С конвейера сойдут новые автомобили китайского производства.
«„Мерседес“ с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают», — отметил Андрей Воробьев.
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Завод находится под Солнечногорском. Из-за санкций площадку закрыли, однако Mercedes-Benz договорился о выкупе активов в России в случае их снятия. Сотрудники подмосковного завода немецкого производителя машин сохранят рабочие места после перехода к новому владельцу.
Ранее дилерская группа «Автодом» купила российские активы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе и завод в Подмосковье. Генеральный директор группы компаний назвал сохранение рабочих мест сотрудников важнейшим фактором.
Бывший завод Mercedes в Солнечногорске решили использовать для выпуска машин премиум-класса китайского производства. Таким образом, уже в конце весны площадку перезапустят.
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