Транспорт 22 марта 2023, 13:22 Китайские авто премиум-класса начнут выпускать на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье Гендиректор «Автодом Подписка»: китайские авто начнут выпускать на бывшем заводе Mercedes РИА «Новости»

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Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье решили использовать для выпуска автомобилей премиум-класса китайского производства. Об этом сообщил «Газете.ru» генеральный директор «Автодом Подписка» Максим Шишко.

«Мы понимаем, что завод Mercedes-Benz максимально удобен для того, чтобы производить именно премиальные автомобили, поэтому да, речь идет о производстве премиальных китайских автомобилей», — объяснил Шишко.

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Минпромторг России в октябре 2022 года заявил, что Mercedes-Benz уйдет с российского рынка, а свои активы продаст дилерскому холдингу «Автодом». Последний обещал проводить обслуживание машин и выбрать партнера для продолжения производства на подмосковном заводе.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев тогда говорил о том, что надеется на быстрое восстановление работы завода Mercedes в Солнечногорске. Предприятие приостановило деятельность после ухода компании из РФ.