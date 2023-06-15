Важное 15 июня 2023, 16:16 Губернатор Воробьев рассказал о планах на завод Mercedes-Benz в Подмосковье

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Подмосковье в ожидании возобновления работы завода Mercedes в Солнечногорске, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он выразил надежду на то, что производить там будут автомобили последней серии — электрические, гибридные.

«Все мы хотим знать, когда запустят. Верим, что запустят. Все сильнее становится заметна наша тесная интеграция с Китаем и в области автомобилестроения. Надеюсь, там будут производить машины последней серии — электрические, гибридные», — сказал Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

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Завод Mercedes находится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске.

«И промышленная ипотека, которую поддержал президент, — решение было принято, когда предприятие может по льготным процентным ставкам купить себе небольшой цех и планировать свое развитие. Очень востребованная мера», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что «Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье.

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