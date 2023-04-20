Эксклюзив 20 апреля 2023, 19:26 Сотрудники подмосковного завода Mercedes сохранят рабочие места после перехода к новому владельцу ГК «Автодом»: обслуживание автомобилей Mercedes-Benz постараются продолжить в России

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Обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории России, скорее всего, продолжится в официальных дилерских центрах после продажи российских активов немецкого автоконцерна группе компаний «Автодом». Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГК.

«Со стороны компании „Автодом“ будут предприняты все возможности для сохранения сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории РФ, и сохранения рабочих мест. Основным приоритетом компании является поддержание лояльности российских автомобилистов», — сообщили в компании.

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Там также добавили, что до конца сделка еще не закрыта. В данный момент идет напряженная работа с государственными органами по ее завершению. По словам представителя ГК «Автодом», подробности и официальные комментарии обнародуют в конце этого месяца.

Ранее стало известно, что дилерская группа «Автодом» стала собственником 100% акций OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и МБМР — завода в Московской области. При этом автоконцерн продал активы с условием — он получил возможность «обратного выкупа» в случае снятия санкций, то есть автокомпания сможет вернуться на российский рынок.

Подобную сделку заключили McDonald’s в прошлом году. Они продали свой российский бизнес за символическую плату, однако получили опцион на обратный выкуп, то есть оставили себе возможность вернуться на рынок РФ в прежнем статусе.