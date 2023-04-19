Мир 19 апреля 2023, 16:36 Mercedes-Benz договорился о выкупе активов в России в случае снятия санкций Mercedes-Benz сообщил, что договорился о выкупе активов в России после снятия санкций РИА «Новости»

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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz получил возможность выкупа своих российских активов в случае снятия санкций против РФ, сообщила газета Handelsblatt. Ранее руководство концерна продало завод компании «Автодом».

По данным журналистов, производитель получил опцион обратного выкупа при продаже активов «Автодому». Это обеспечит компании возвращение на российский рынок.

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«Мы согласовали с покупателем опцион, который позволяет нам выкупить акции компании в случае снятия санкций», — сообщили представители Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что дилерская группа «Автодом» стала собственником 100% акций OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и МБМР — речь идет о заводе в Московской области. Сумма сделки неизвестна, а о желании продать бизнес Mercedes-Benz заявляли еще прошлой осенью. Замглавы Минпромторга Альберт Каримов уточнял, что новые владельцы смогут проводить техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных в России. Это же решение позволит сохранить рабочие места, добавил замминистра.