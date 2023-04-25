Деньги 25 апреля 2023, 09:07 «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz ГК «Автодом» сообщила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

«Группа компаний „Автодом“ объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz», — сообщили представители группы компаний.

Реклама

Это дало дилеру право взять на себя техническое обслуживание автомобилей, которые продали на российском рынке.

«Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний», — сказал генеральный директор ГК Андрей Ольховский.

Он добавил, что сегодня многих волнует вопрос о том, что будет с заводом. По его словам, в ближайшее время ГК сможет назвать своего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства.

«Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников», — подчеркнул гендиректор «Автодома».

В пресс-службе Минпромторга также подтвердили закрытие сделки по переходу всех российских активов Mercedes-Benz группе компаний Автодом. Теперь ведомство совместно с ГК рассматривает варианты привлечения индустриальных партнеров для перезапуска производственной площадки в Есипово.

Информация о покупке группой компаний завода Mercedes в Подмосковье появилась 19 апреля. Сделку анонсировали в конце октября.

Именно тогда немецкий производитель автомобилей Mercedes заявил, что продаст свои доли в российских дочерних фирмах и «Автодом» получит возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства.

Ранее Mercedes-Benz договорился о выкупе активов в России в случае снятия санкций. Сотрудники подмосковного завода немецкого производителя автомобилей сохранят рабочие места после перехода к новому владельцу.