«Не время валять дурака». Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья обойтись без гостей на выходных

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям из-за коронавируса. Он призвал их находиться дома во время вынужденных длинных выходных и подчеркнул, что эти дни — не время для праздников.

Глава региона отметил, что сейчас на дачи и в коттеджные поселки Подмосковья приезжает большое количество людей — гораздо больше, чем на майские праздники. Это было ожидаемо — из-за выходной недели они массово едут к себе домой, а не в гости. А дом нужно беречь.

Еще раз прошу — понимая, что кому-то уже надоело все это слышать, но все-таки: большие компании, шашлыки, хождения по гостям — сейчас просто недопустимы. Особенно молодым хочу сказать: ребята, все серьезно, не время валять дурака. Если кто-то до сих пор не услышал — подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что гулять по улице можно, но соблюдая разумные ограничения. Он призвал родителей по возможности не приводить детей на детские площадки, если там много других малышей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья понимают свою ответственность в сложившейся ситуации. Всем главам муниципалитетов и оперативным службам поручено усилиться и не допускать сбоев в сферах обеспечения безопасности, медицины, своевременного вывоза мусора, устойчивого электроснабжения и других направлений, которые дают качественно жить в области.

В городах региона продолжится работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта. Андрей Воробьев призвал всех, кто приехал в Московскую область при любых трудностях и сложностях звонить в 112 — служба будет оперативно реагировать на вызов.

По последней информации, в Подмосковье зафиксировали 49 случаев заболевания. Восемь пациентов заразились новым типом коронавирусной инфекции за последние сутки. Еще восемь человек выздоровели — заболевание протекало у них в легкой форме, их уже выписали по домам.

В группе риска находятся пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания. Власти Московской области порекомендовали им перейти на режим самоизоляции и выходить на улицу только в крайнем случае. Чтобы возместить вызванные временной изоляцией неудобства, жителям Подмосковья старше 65 лет выплатят по три тысячи рублей.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам страны объявил выходной неделю с 28 марта по 5 апреля. В Московской области в это время закроются все кафе, бары и рестораны — они продолжат работать только на доставку. В регионе отменят все массовые мероприятия, а также остановят работу торговых предприятий — открытыми останутся только продуктовые магазины и аптеки. Ранее в регионе уже приостановили работу торговых центров, кинотеатров, дискотек и детских комнат.

В эти дни жителям Подмосковья посоветовали как можно больше времени проводить у себя дома. Прогулки, в том числе по паркам региона, разрешены, но власти порекомендовали гулять там либо в одиночку, либо с членами семьи, а не собираться большими компаниями.