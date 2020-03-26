Губернатор попросил жителей Подмосковья отказаться от привычного отдыха в длинные выходные. Все ради здоровья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям из-за коронавируса. Он объяснил жителям, почему в ближайшие дни важно оставаться дома.

Глава региона напомнил, что 25 марта президент Владимир Путин объявил беспрецедентные меры по сдерживанию вируса, поддержке семей с детьми, предпринимателей, всех, кому сейчас очень тяжело. Дни с 28 марта по 5 апреля в России объявлены выходными.

«Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то шумные компании и походы в гости, общение. Я очень вас прошу, каждого, не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие и сейчас остаться дома. Если и гулять, то только семей», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что в Московской области уже 41 подтвержденный диагноз, еще 58 с подозрением на COVID-19, семь человек выздоровели. По его словам, ситуация находится под контролем. Но лучшее, что сейчас могут сделать жители Подмосковья, остаться дома. Это поможет сберечь свое здоровье и здоровье родных и близких. Губернатор посоветовал в свободные дни смотреть сериалы, читать книги. Важно сейчас, не собираться большими компаниями.

Андрей Воробьев еще раз рассказал о дополнительных мерах, принятых в Московской области. Все рестораны, кафе, магазины одежды и техники, салоны красоты и парикмахерские будут временно закрыты. Ведь там легче всего подхватить вирус.

«Я только что разговаривал с врачами, которые борются с коронавирусом, […] и они просят быть предельно внимательными к общению с другими людьми», — добавил он.

При этом продуктовые магазины, аптеки останутся открытыми. Никаких ограничений нет и для онлайн-заказов.

В Московской области, по последним данным, зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом. В группе риска — пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Власти Московской области рекомендовали таким людям перейти на режим самоизоляции: все платежи делать онлайн, а для покупки продуктов или лекарств задействовать родственников или волонтеров. Чтобы компенсировать возможные неудобства, жителям Московской области старше 65 лет выплатят по три тысячи рублей.

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена по всей России нерабочей. В Московской области в течение этой недели все кафе и рестораны будут работать только на доставку, останутся открытыми продуктовые, магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Все мероприятия в Подмосковье отменят.

Что касается выхода из дома, то жителям Московской области не будут запрещать прогулки, в том числе и в парках, но лучше совершать их либо в одиночку, либо с членами семьи.