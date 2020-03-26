«Позаботиться о тех, кто в группе риска». Как Подмосковье защищает жителей от коронавируса

Подмосковье почти каждый день вводит новые меры защиты и ограничения, которые помогают остановить распространение коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, как именно в регионе борются с новым типом инфекции.

Почти две недели назад в Подмосковье заработала «горячая линия» по коронавирусу. С 16 марта в регионе отменили все массовые мероприятия и начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте и подъездах жилых домов. В тот же день в школах и садах ввели свободное посещение, чтобы снизить риск заражения среди детей. Теперь родители сами решали, отпускать своего ребенка в учебное заведение или оставить дома.

С 18 марта власти региона призвали всех работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удаленную работу. В это же время в Московской области полностью закрыли все школы, ВУЗы и колледжи — учеников и студентов перевели на дистанционное обучение.

С 26 марта в Подмосковье начал действовать режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

65 лет — это особая группа риска. И мы приняли такое решение для того, чтобы максимально позаботиться о тех, кто подвержен этому страшному заболеванию. Мы предусмотрели разного рода компенсации Андрей Воробьев.

Кроме того, до 10 апреля в регионе остановили работу всех ночных клубов, кинотеатров, торговых центров и детских игровых комнат. Временно закрыли общественные бани и душевые. Ограничения коснулись и стоматологических услуг — получить их смогут только пациенты с острой болью.

Несмотря на ограничение розничной торговли, без ограничений работают все продовольственные магазины, а также магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (средства индивидуальной защиты), аптеки. Кроме того все интернет-магазины и магазины со службой доставки (без доступа посетителей в торговый зал) работают без ограничений.

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. С 28 марта по 5 апреля работать продолжат только медицинские учреждения, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней. Через несколько часов после выступления главы государства, власти Подмосковья ввели ряд дополнительных мер по борьбе с распространением инфекции.

Чтобы пенсионеры побольше времени проводили дома, власти временно отменили для них льготный проезд в общественном транспорте. Такое же ограничение ввели для школьников с пятого класса. Губернатор Московской области подчеркнул, что в выходную неделю люди должны соблюдать карантин, а не путешествовать и гулять.

«Просьба серьезно отнестись к тому, что происходит и в стране, и в Московской области. Недавно я выходил в эфир в соцсетях, говорил: у нас там всего 15-17 заболевших. Сейчас уже 41, еще 83 на подтверждении. Это серьезные цифры. Лидирует Москва, и этот рост настораживает. Задача его остановить», — подчеркнул Воробьев.

Скорость распространения вируса высокая, поэтому очень важна самоизоляция. Пожалуйста, услышьте Андрей Воробьев.

Поэтому с 28 марта в регионе начнут действовать новые ограничения. Закроются бары, рестораны и кафе — они продолжат работать только на вынос или доставку. Кроме того, временно закроются салоны красоты и СПА-салоны. Ограничения затронут и торговлю — продолжат работать только продовольственные магазины и аптеки. Остальные — временно закроются, но продолжат доставлять товары.

Андрей Воробьев также порекомендовал жителям региона временно не ходить в религиозные объекты.

По последней информации, в Московской области зафиксировали 41 случай заражения новым типом коронавируса. Семерых человек уже выписали домой — у них заболевание протекало в легкой форме.