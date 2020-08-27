Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье

Во время эфира губернатор пообщался с жительницей Балашихи Светланой Гревцовой. Он поблагодарил ее за инициативу, отметив, что именно она сподвигла власти на создание общественных советов.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Балашихи рассказала, что в Пестовском парке будет примерно 10-12 активистов, этого числа будет достаточно для эффективной работы.

«Больше не нужно, иначе это уже будет непродуктивно. Я думаю, что администрация отработает устав, будет положение», — сказала жительница Балашихи Светлана Гревцова.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся, у нас молодой министр Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет и которые не могут прийти, могли высказаться дистанционно — через разные мессенджеры, телефон. Ключевое — мы беспокоимся, чтобы новое поколение договорилось с нашим старшим поколением. Вы правильно сказали, что если будет большой состав, может быть проблема отцов и детей. Я надеюсь, что мы всегда будем приходить к консенсусу», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пестовский парк в Балашихе начали благоустраивать в 2018 году. Полностью преобразили уже партерную часть — это восемь гектаров. За два года сделали амфитеатр, спортивные сооружения, три детские площадки, кафе и большую площадь в центре. Осенью начнется следующий этап благоустройства — преобразится лесной массив, появится лыжная трасса с прокатом инвентаря.

Глава Балашихи во время эфира рассказал о планах по дальнейшему благоустройству Пестовского парка.

«У нас Пестовский парк — излюбленное место жителей Железнодорожного. Первую очередь закончили в начале этого года, вторую начинаем осенью, чтобы к следующему лету ее закончить — это лесная часть парка. Мы это обсуждали в прошлую пятницу на встрече с активными жителями. Будем обсуждать, корректировать наши планы по дальнейшему развитию Пестовского парка и прилегающих территорий», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Спасибо нашим активным жителям. Благодаря им мы вышли на такое решение. Совершенно согласен, что нужно находить общее взаимодействие и компромисс в разных вопросах, в том числе развития парка. В любом случае, любая коммуникация лучше, чем недопонимание и отсутствие этой коммуникации Андрей Воробьев губернатор Московской области

Масштабную программу благоустройства продолжают проводить в Подмосковье. В каждом городе региона стараются создавать места, где можно безопасно и комфортно проводить время. Вопросы, касающиеся парков, подмосковные жители теперь могут обсудить в общественных советах.