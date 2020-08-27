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    27 августа 2020, 19:54

    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье

    Анастасия Максимовских

    Создание общественных советов при парках Подмосковья обсудили во время эфира с губернатором Андреем Воробьевым на канале «360». Он отметил, что не везде планируется создавать советы отдельных парков, где-то это будет одна организация на весь город.
    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье

    Во время эфира губернатор пообщался с жительницей Балашихи Светланой Гревцовой. Он поблагодарил ее за инициативу, отметив, что именно она сподвигла власти на создание общественных советов.

    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Жительница Балашихи рассказала, что в Пестовском парке будет примерно 10-12 активистов, этого числа будет достаточно для эффективной работы.

    «Больше не нужно, иначе это уже будет непродуктивно. Я думаю, что администрация отработает устав, будет положение», — сказала жительница Балашихи Светлана Гревцова.

    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы стараемся, у нас молодой министр Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет и которые не могут прийти, могли высказаться дистанционно — через разные мессенджеры, телефон. Ключевое — мы беспокоимся, чтобы новое поколение договорилось с нашим старшим поколением. Вы правильно сказали, что если будет большой состав, может быть проблема отцов и детей. Я надеюсь, что мы всегда будем приходить к консенсусу», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье | Изображение 3

    Пестовский парк в Балашихе начали благоустраивать в 2018 году. Полностью преобразили уже партерную часть — это восемь гектаров. За два года сделали амфитеатр, спортивные сооружения, три детские площадки, кафе и большую площадь в центре. Осенью начнется следующий этап благоустройства — преобразится лесной массив, появится лыжная трасса с прокатом инвентаря.

    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье | Изображение 4

    Глава Балашихи во время эфира рассказал о планах по дальнейшему благоустройству Пестовского парка.

    «У нас Пестовский парк — излюбленное место жителей Железнодорожного. Первую очередь закончили в начале этого года, вторую начинаем осенью, чтобы к следующему лету ее закончить — это лесная часть парка. Мы это обсуждали в прошлую пятницу на встрече с активными жителями. Будем обсуждать, корректировать наши планы по дальнейшему развитию Пестовского парка и прилегающих территорий», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

    Находить компромиссы и слышать друг друга. Как будут работать советы при парках в Подмосковье | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Спасибо нашим активным жителям. Благодаря им мы вышли на такое решение. Совершенно согласен, что нужно находить общее взаимодействие и компромисс в разных вопросах, в том числе развития парка. В любом случае, любая коммуникация лучше, чем недопонимание и отсутствие этой коммуникации

    Андрей Воробьевгубернатор Московской области

    Масштабную программу благоустройства продолжают проводить в Подмосковье. В каждом городе региона стараются создавать места, где можно безопасно и комфортно проводить время. Вопросы, касающиеся парков, подмосковные жители теперь могут обсудить в общественных советах.

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