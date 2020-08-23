Воробьев назвал приоритетом благоустройство городов Подмосковья

Большую программу благоустройства продолжают проводить в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что власти стараются сделать так, чтобы в каждом городе стало комфортно.

«Из-за эпидемии в этом году мы видим, что огромное количество людей в Подмосковье просто живет. И, естественно, хотят узнать и о Коломне, и о Дмитрове, и о Серпухове, и Наро-Фоминске, Верее. Огромное количество исторических мест, поэтому благоустройство — наш приоритет», — сказал губернатор Московской области в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в каждом городе региона стараются создать места, где можно безопасно и комфортно проводить время. Более того, для подмосковных жителей предусмотрели общественные советы, с помощью которых можно решить парковые вопросы.

«Мы услышали наших жителей, которые предложили создать общественные советы, потому что в парках проходит заметная часть жизни горожан и они хотят видеть там тоже порядок и чувствовать себя комфортно», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор посетил подмосковный Серпухов, где благоустроили Привокзальную площадь. Там появились новые пешеходные зоны, памятник и фонтан с ночной подсветкой. Кроме того, там оборудовали парковку и высадили деревья. Для путешественников открыли информационный центр, сотрудники которого помогут узнать обо всех достопримечательностях города.