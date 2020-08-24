«Резко возросли запросы». Подмосковные жители одобрили создание общественных советов для благоустройства парков

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время видеоконференции с зампредами областного правительства. Он отметил, что масштабное благоустройство городов реализуют в Подмосковье по президентской программе.

Нам важно не только построить набережные, создать парки. Важно, чтобы пребывание там жителей стало комфортным и безопасным. И чтобы все было в удовольствие, чтобы хотелось вернуться вновь. Для этого на прошлой неделе мы уже предложили инициативу — это система общественных советов Андрей Воробьев.

Это означает, что неравнодушные жители Подмосковья помогут сделать парки комфортнее, организовать актуальные досуговые программы.

Создание общественных советов получило большую поддержку населения. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

У нас с прошлой недели резко возросло число запросов о том, как вступить в общественный совет и где это можно сделать. Мы попросим каждый округ подготовить для этого памятки. За неделю мы эту работу должны полностью структурировать Михаил Хайкин.

А благоустраивать дворы активисты помогают давно — в работе участвуют ассоциации председателей советов многоквартирных домов. За последние пять лет в порядок привели более 7,5 тысячи дворов, и в этом году к ним добавятся еще 726.

Готовность дворов проверят по восьми основным элементам. Это детские и контейнерные площадки, освещение, урны и лавочки. Их заменяют или устанавливают.

В программу входит и обустройство парковок, а также ямочный ремонт. На него область выделила из бюджета дополнительную субсидию в 720 миллионов рублей.

Губернатор обратился к главам округов, подчеркнув важность сохранения результатов благоустройства.

Я прошу вас внимательно следить за местами, которые благоустроили. Их надо поддерживать в хорошем и добротном состоянии. И жители нам будут с удовольствием в этом помогать Андрей Воробьев.

А качественную подготовку к зиме в регионе оценивают по пяти критериям. Среди них наличие противогололедных материалов, инвентаря и состояние техники. Эти проверки будут проводить до конца сентября.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что, несмотря на пандемию, преобразятся 46 общественных мест до конца этого года.